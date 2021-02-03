شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت ينبع تُعين النفيعي للاستثمار مستشاراً مالياً لإدارة عملية تخفيض رأس المال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أسمنت ينبع، عن قيامها بتعيين مجموعة النفيعي للاستثمار كمستشار مالي لإدارة عمليات تخفيض رأس المال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأنها ستقوم بالإعلان عند تقديم ملف تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية وعن أي تطورات مستقبلية قد تطرأ.

وكانت إدارة الشركة قد أوصت، بنهاية يناير الماضي، بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة 36.5%، لتراجع رأس المال من 1.575 مليار ريال إلى 1 مليار ريال.

وبحسب البيان، سيتراجع عدد الأسهم من 157.5 مليون سهم إلى 100 مليون سهم، وذلك بإلغاء عدد 57.5 مليون سهم بما نسبتة 36.5% من عدد الأسهم وتعويض المساهمين بذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 82.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 61.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث إلى ارتفاع الإيرادات مصحوباً بانخفاض تكلفة الإيرادات وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية والبيعية ومصاريف التمويل وارتفاع الإيرادات الأخرى على الرغم من ارتفاع مصاريف الزكاة.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 210.1 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 174.9 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.