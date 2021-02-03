شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة أسمنت السعودية تُوصي بتوزيع 2 ريال للسهم عن النصف الثاني من 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة الإسمنت السعودية بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 306 مليون ريال على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على 153 مليون سهم، بواقع 2 ريال للسهم، بما نسبته 20% من القيمة الاسمية للسهم.

وحددت الشركة أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة القادمة المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، على أن يتم الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقاً، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

وجدير بالذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 229.5 مليون ريال على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2020، بواقع 1.5 ريال للسهم، بما نسبته 15% من القيمة الاسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 106.4 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 83 مليون ريال في الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث، إلى ارتفاع المبيعات وارتفاع حصة الشركة في صافي نتائج شركات زميلة وارتفاع الإيرادات الأخرى وانخفاض مصاريف التمويل وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية، وذلك على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وارتفاع مخصص الزكاة.

وحققت الشركة ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 6.7% خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020 إلى 328.5 مليون ريال، مُقابل صافي ربح بلغ 307.8 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.