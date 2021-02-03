شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر أميانتيب المتراكمة تتراجع إلى 27% من رأس المال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 27% من رأس مالها.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول"، إلى أن الخسائر المتراكمة بلغت 86.385 مليون ريال سعودي.

ونوهت الشركة إلى أن الاجراءات التي اتخذتها الشركة لتخفيض خسائرها المتراكمة هي تخفيض رأس المال واستخدام جزء من الاحتياطي النظامي.

ويُذكر أن عمومية الشركة أقرت، في ديسمبر الماضي، تخفيض رأس المال من 344.517 مليون ريال ليصبح 200 مليون ريال، وذلك لإطفاء نسبة 96.61% من الخسائر المتراكمة للشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن أميانتيت حققت صافي خسائر بلغ 55.5 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الثالث إلى تراجع المبيعات من 186.3 مليون ريال في الربع المماثل عن العام السابق إلى 115.97 مليون ريال، بسبب عمليات الإغلاق الناتجة عن جائحة كورونا، وارتفاع التكلفة التشغيلية وذلك بسبب انخفاض المبيعات مما أسفر عن ارتفاع في إجمالي (الخسارة) بمبلغ وقدره 25.8 مليون ريال.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 244.1 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 301.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.