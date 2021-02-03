شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح مصرف الراجحي ترتفع 4.3% في العام 2020 لزيادة دخل العمليات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال مصرف الراجحي، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن تراجع أرباحه بنسبة 4.3% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقال المصرف، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنه حقق صافي أرباح بلغ 11.8 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 11.3 مليار ريال في العام 2019.

وأرجع المصرف ارتفاع الأرباح خلال الربع العام 2020 إلى ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 6.3% وذلك نتيجة ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة، والدخل من رسوم العمليات البنكية، والدخل من تحويل عملات أجنبية، وكذلك الدخل من العمليات الأخرى.

وحقق المصرف صافي دخل من العمولات الخاصة بلغ 16.9 مليار ريال مقابل صافي دخل من العمولات الخاصة بلغ 16.4 مليار ريال خلال العام 2019.

وفي المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 9.2% ويعود ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع مصروف رواتب ومزايا الموظفين و المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصروف الاستهلاك، بالإضافة الى ارتفاع مصروف مخصص خسائر الائتمان من 1.772 مليار ريال الى 2.166 مليار ريال بنسبة 22.2%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020، صافي أرباح بلغ 7.5 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 7.8 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.