شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر معادن السنوية تتراجع 72% لزيادة الكميات المباعة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة التعدين العربية السعودية "معادن"، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن تراجع الخسائر بنسبة 71.7% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 209 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 739.5 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 810.6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 885.6 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى زيادة الكميات المباعة لكافة المنتجات ماعدا الألومينا والمعادن الصناعية، بالرغم من الانخفاض في متوسط الأسعار المحققة لكافة المنتجات ماعدا الذهب. بالإضافة إلى زيادة الحصة في صافي الربح في المشاريع المشتركة، بالرغم من انخفاض الدخل من ودائع لأجل والزيادة في المصاريف الأخرى.

وحققت الشركة مبيعات بلغت 18.6 مليار ريال خلال العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 17.7 مليار ريال خلال العام 2019.

واشارت الشركة، في بيان منفصل، إلى قرار مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، بناءً على ضرورة الصرف على المشاريع الحالية والمستقبلية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تكبدت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي خسائر بلغ 780.9 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 462.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.