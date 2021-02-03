جيف بيزوس مؤسس أمازون يعلن تنحيه عن إدارة الشركة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن جيف بيزوس، عن عمر يناهز 57 عاما، وقبل حتى “سن التقاعد” مؤسس شركة “أمازون” ورئيسها التنفيذي تنحيه عن منصبه في خطوة مفاجئة.

وبيزوس الذي أصبح أغنى رجل في العالم بفضل حصته في أمازون، قاد شركته في إلى نجاح باهر لتتحول من شركة صغيرة لبيع الكتب إلى عملاق تكنولوجي ضخم، لذلك أثار تنحيه العديد من التساؤلات.

برايان أولسافسكي المدير المالي لشركة أمازون، كشف أن قرار بيزوس تم بالتشاور مع مجلس إدارة الشركة.

وأوضح أولسافسكي، إن بيزوس “سيظل منخرطًا للغاية في أمازون وستكون له بصمات متعددة في أجزاء مختلفة من الشركة”.

وأضاف أن آندي جاسي الذي سيتولى منصب الرئيس التنفيذي خلفا لبيزوس سيكون مكلفا بمهمة “قيادة التحول” في الشركة.

وتابع: “جاسي قائد ذو رؤية وسيستغل مجموعة من مهاراته الخاصة في موقعه حيث تتوقع أمازون الكثير من الاستمرارية مع انخراطها في عملية التحول”. وتتفق توضيحات أولسافسكي مع ما صرح به بيزوس في إعلان داخلي للشركة.

وقال بيزوس في خطاب موجه إلى الموظفين: “يسعدني أن أعلن أن الربع الثالث من هذا العام سأنتقل إلى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أمازون وسيصبح آندي جاسي الرئيس التنفيذي”.

وتابع: “في دور رئيس مجلس الإدارة أعتزم تركيز طاقاتي واهتمامي على المنتجات الجديدة والمبادرات المبتكرة. آندي معروف جيدًا داخل الشركة وكان موجودًا في أمازون تقريبًا منذ فترة طويلة. سيكون قائدا بارزا ، ولديه ثقتي الكاملة”.

وقال بيزوس إنه سيظل منخرطًا في مشاريع أمازون المهمة، وسيكون لديه أيضًا المزيد من الوقت للتركيز على صندوق بيزوس إيرث، وشركة سفن الفضاء بلو أوريجين، وصحيفة واشنطن بوست وصندوق أمازون داي 1.

وأوضح: “أنا متحمس لهذا الانتقال.. يعتمد ملايين العملاء على خدماتنا، ويعتمد علينا أكثر من مليون موظف في معيشتهم”.

وتابع: “كونك الرئيس التنفيذي لشركة أمازون هي مسؤولية عميقة ومرهقة. عندما تكون لديك مسؤولية من هذا القبيل، من الصعب توجيه الانتباه إلى أي شيء آخر “.