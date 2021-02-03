شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يبلغ ذروة شهرين قبيل بيانات وظائف القطاع الخاص فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى شهرين ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، وتسارع عمليات تغطية مراكز بيع ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة ،عن وظائف القطاع الخاص خلال كانون الثاني/يناير.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.2 % إلى مستوى 91.30 نقطة الأعلى منذ 2 كانون الأول/ديسمبر الماضي، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 91.10 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 90.98 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.25% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، فى ظل صعود عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

لا تزال هناك حالة من الحذر تسيطر على أسواق المال العالمية عقب التطورات المرتبطة بسهم شركة جيم ستوب ، لذلك ينصب تركيز المستثمرين على تعزيز مراكز شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل فى الوقت الراهن.

وقفز سهم جيم ستوب خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي من 20$ إلى 483$ ، بعدما أجبر مستثمري التجزئة ،صناديق التحوط والاستثمار الكبرى على تغطية مراكز البيع على المكشوف ، الأمر الذي كبد تلك الصناديق خسائر بمليارات الدولارات.

وخوفا من تكرار تلك الأحداث مع أصول مالية أخري ، تتسارع وتيرة تغطية المراكز الضخمة المفتوحة على تلك الأصول ، ومن ضمن تلك الأصول الدولار الأمريكي الذي سجل الشهر الماضي أدنى مستوى فى نحو ثلاث سنوات مقابل سلة من العملات العالمية.

يترقب المستثمرين عدد من البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة ، عن وظائف القطاع الخاص الأمريكي خلال كانون الثاني /يناير ،وعن أداء قطاع الخدمات خلال نفس الشهر ،تقدم تلك البيانات أدلة قوية حول وتيرة تعافي أكبر اقتصاد فى العالم خلال الأول من العام الجاري.

يصدر بحلول الساعة 13:15 جرينتش مؤشر ADP لقياس الوظائف الجديدة بالقطاع الخاص فى الولايات المتحدة المتوقع إضافة 48 ألف وظيفة جديدة خلال كانون الثاني/يناير بالمقارنة مع فقد 123 ألف وظيفة فى كانون الأول/ديسمبر.

وتصدر بحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي المتوقع مستوي 56.7 نقطة خلال كانون الثاني/يناير من مستوى 57.2 نقطة فى كانون الأول/ديسمبر.