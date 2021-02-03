شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثالثة على التوالي بفضل التركيز على نتائج أرباح الشركات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي ، وسط معنويات إيجابية تسيطر على المستثمرين ، بفضل تحقيق كبرى الشركات نتائج أرباح أفضل من التوقعات ، بالإضافة إلى صعود واسع للسوق الإيطالي بعد أنباء أن الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي "ماريو دراغى" قد يكون مستعدا لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة فى إيطاليا.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.7% حتى الساعة 11:19 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 1.3% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع صعود واسع لأسهم السفر والترفيه ، بالإضافة إلى انحسار المخاوف حيال تطورات سهم شركة جيم ستوب.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع صناعة الاتصالات ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.5% ، بفضل أخبار إيجابية عن كبرى شركات القطاع.

ارتفع سهم مجموعة الاتصالات الألمانية " فري نت" قرابة 7% ، بعد الإعلان عن خطة إعادة شراء الأسهم واستعادة توزيعات الأرباح.

ارتفعت أسهم شركة " بابليسي" بنسبة 1.5% ، بعدما حققت ثالث أكبر مجموعة إعلانية فى العالم أرباح بأفضل من التوقعات خلال الربع الأخير من العام الماضي.

زاد سهم شركة "سيمنز" قرابة 1.5% ، بعدما حققت الشركة الألمانية العملاقة مبيعات وإيرادات وصافي دخل تجاوز توقعات السوق.

ارتفع مؤشر فوتسي الإيطالي بنسبة 2.8% ،ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، بفضل التطورات السياسية الإيجابية فى ثالث أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو.

أفادت أنباء أنه من المتوقع أن يصبح الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي "ماريو دراغى " رئيسا للوزراء فى حكومة وحدة جديدة فى إيطاليا.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.2% ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 1.4% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.8% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.3% ،وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.3% ،وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 0.7%.