شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المستهلكين فى أوروبا تقفز لأعلى مستوى فى 11 شهرا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأوروبي الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش التقديرات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر كانون الثاني/يناير مرتفعة بنسبة 0.9% ، بأفضل وتيرة منذ شباط/فبراير 2020 ،أفضل من توقعات الخبراء ارتفاع بنسبة 0.6% ، أفضل من القراءة السابقة انخفاض 0.3%.

وباستبعاد أسعار الغذاء والوقود سجل المؤشر ارتفاعا بنسبة 1.4%، أفضل من توقعات الخبراء التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.9% ،أفضل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 0.2% ،هذا البيان إيجابي لاقتصاد منطقة اليورو.