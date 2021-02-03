الاقتصاد

الذهب يهبط قرب أدنى مستوى فى أسبوعين بفعل صعود الدولار الأمريكي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، على وشك ملامسة أدنى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، يأتي هذا بفعل صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، وضعف الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.

 

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.3% إلى 1,832.58$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,837.86$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,845.00$.

 

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 1.25% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1,829.53$ للأونصة ،بفعل تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1,875.61$ للأونصة، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات العملة الأمريكية.

 

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.1% ، ليحافظ على مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى شهرين عند 91.28 نقطة المسجل بالأمس ، عاكسا استمرار صعود مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

 

موجة الصعود الأخيرة فى مستويات العملة الأمريكية تأتي بفضل تركيز المستثمرين على شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، فى ظل التوترات التي سيطرت أسواق المال العالمية المرتبطة بسهم شركة جيم ستوب.

 

دعم الدولار أيضا توقعات حدوث انتعاش اقتصادي فى الولايات المتحدة أسرع من الاقتصاديات العالمية الأخرى خاصة الاقتصاد الأوروبي ، بفضل التحفيز المالي والنقدي الواسع فى البلاد للإغاثة من فيروس .

 

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ، ليستمر الإجمالي عند 1,157.50 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوي منذ 12 حزيران/يونيو 2020.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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