شكرا لقرائتكم خبر عن ستاربكس يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 03-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم ستاربكس (SBUX) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ومع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.11% بما يعادل 3.07 نقطة ليستقر على سعر 101.65 دولار، ليحاول السهم بارتفاعه الأخير التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 100.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 107.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد