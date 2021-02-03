شكرا لقرائتكم خبر عن بوينج يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل – 03-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم شركة بوينج (BA) في آخر جلساته، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، ليحقق السهم مكاسب حذرة بلغت نسبتها 2.60% بما يعادل 5.10 نقطة ليستقر على سعر 200.94 دولار، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض جزء من خسائره السابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.

لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 208.00، ليستهدف مستوى الدعم 186.85.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه