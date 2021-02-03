شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا يتلقى دفعة إيجابية – تحليل – 03-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم بنك أوف أمريكا (BAC) في آخر جلساته، متأثراً باستناده إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي تزامن مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، ليكون ما يسمى بالدايفرجنس الإيجابي بها، ما أعطى للسهم الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق مكاسب بلغت نسبتها 3.57% بما يعادل 1.07 نقطة ليستقر على سعر 31.03 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 29.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 33.10.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد