شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي جروب يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 03-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سيتي جروب (C) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وفي ظل استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم 57.55، فهذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة هابطة على المدى المتوسط (من 83.07 إلى 31.98)، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.97% بما يعادل 1.15 نقطة ليستقر على سعر 59.58 دولار، ليحاول السهم بهذا الارتفاع التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 57.55، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند سعر 63.52 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية لفيبوناتشي.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد