بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 51.88 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض مؤشر السوق العام 88ر51 نقطة ليبلغ مستوى 91ر5700 نقطة بنسبة هبوط بلغت 90ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 9ر358 مليون سهم تمت عبر 12138 صفقة نقدية بقيمة 5ر49 مليون دينار (نحو 3ر163 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 29ر39 نقطة ليبلغ مستوى 59ر4669 نقطة بنسبة هبوط بلغت 83ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر290 مليون سهم تمت عبر 8071 صفقة نقدية بقيمة 4ر20 مليون دينار (نحو 3ر67 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 19ر58 نقطة ليبلغ مستوى 82ر6224 نقطة بنسبة هبوط بلغت 93ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4067 مليون سهم تمت عبر 4067 صفقة بقيمة 04ر29 مليون دينار (نحو 8ر95 مليون دولار).

وفي غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 55ر46 نقطة ليبلغ مستوى 86ر4823 نقطة بنسبة هبوط بلغت 96ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر206 مليون سهم تمت عبر 4984 صفقة نقدية بقيمة 2ر16 مليون دينار (نحو 4ر53 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (آبار) و(معادن) و(ورقية) و(الأنظمة) أما شركات (بيتك) و(وطني) و(أرزان) و(إيفا) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (تمدين أ) و(إيفا فنادق) و(شارقة أ) و(فنادق) الأكثر انخفاضا.