شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تحافظ على مكاسبها قبيل اجتماع اللجنة الوزارية لتحالف "أوبك بلس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط قليلا بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتحافظ على مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، ليقترب الخام الأمريكي من ملامسة أعلى مستوى فى 13 شهرا ، وسجل خام برنت أعلى مستوى فى عام ، بدعم انخفاض مخزونات الخام فى الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي ، على حساب بيانات أولية ضمن التقرير الأسبوعي لمعهد البترول الأمريكي ، يأتي هذا قبيل انطلاق الاجتماع الشهري للجنة الوزارية المشتركة لتحالف "أوبك بلس" ،وسط توقعات التخلي عن آي زيادات أخرى فى الإنتاج خلال آذار/مارس ، ضمن جهود التحالف العالمي المستمرة فى دعم السوق.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.3% إلى مستوي 55.22$ ، من مستوى الافتتاح عند 55.05$، وسجل أدنى مستوي عند 54.83$ ،وصعد خام برنت بنسبة 0.5% إلى مستوي 58.07$ للبرميل الأعلى منذ شباط/فبراير 2020 ، من مستوى الافتتاح عند 57.80$ ، وسجل أدنى مستوي عند 57.52$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 2.8% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى 13 شهرا عند 55.24$ للبرميل ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.6% ،بعد زيادة إنتاج أوبك بأقل من التوقعات خلال كانون الثاني/يناير الماضي.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 4.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 29 كانون الثاني/يناير، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي ، متجاوزا توقعات خبراء طاقة انخفاض بحوالي 2.4 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 483 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 3 نيسان/أبريل 2020 ، فى علامة إيجابية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 0.6 مليون برميل.

تجتمع اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة اتفاق خفض الإنتاج العالمي لتحالف "أوبك بلس" يوم الأربعاء لمناقشة التطورات الجديدة بالسوق ، والهدف الأساسي تحديد مستويات الإنتاج خلال آذار/مارس المقبل.

وخلال اجتماع المجموعة فى 3 كانون الأول/ديسمبر الماضي ، وافقت الدول الأعضاء فى تحالف أوبك بلس على زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا فقط اعتبارا من كانون الثاني/يناير ، مع الاتفاق على عقد اجتماع شهري على مستوي الوزراء للتشاور بشأن أوضاع السوق وتعديل مستويات الإنتاج.

وعلى حسب اتفاق "نيسان/أبريل" 2020 لخفض المعروض العالمي، كان من المقرر أن يبدأ تنفيذ المرحلة الثالثة التي تتضمن خفض إنتاج 5.7 مليون برميل مطلع كانون الثاني/يناير 2021 حتى نهاية نسيان/أبريل 2022.

ويعني القرار الأخير التخلي عن الزيادة المقررة بنحو 2 مليون برميل، على أن تكون إجمالي التخفيضات الجديدة بنحو 7.2 مليون برميل يوميا، يتم مراجعتها شهريا على حسب تطورات السوق.

ومع استمرار ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا ضمن الموجة الثانية للعدوى التي تنتشر على نطاق واسع فى معظم أنحاء العالم ،تشير معظم التوقعات إلى استمرار ضعف الطلب العالمي على الوقود ،لذلك يتجه التحالف العالمي إلى الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية دون أي تغيير فى آذار/مارس المقبل.