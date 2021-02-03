شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 03-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي عملية إعادة اختبار لمستوى 0.7625 ويحافظ على ثباته دونه حتى الآن، يرافقه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مشارف مناطق التشبع في الشراء، ليبقى الاتجاه الهابط قائماً لهذا اليوم، متأثراً باكتمال نموذج القمة الثلاثية، بانتظار زيارة مستوى 0.7505 كهدف رئيسي تالي، مع التذكير بأن استمرار الانخفاض المتوقع يتطلب الثبات دون 0.7625 و0.7665.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7540 والمقاومة 0.7665

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط