شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 03-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية جديدة ويستمر بمحاولة العودة إلى القناة الرئيسية الصاعدة، ليبقى الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً بقية اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يستمر بحمل السعر من الأسفل، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 60.00، بينما يتطلب تحقيقه الثبات فوق 56.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 56.50 والمقاومة 59.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد