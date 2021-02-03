شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 03-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر النفط من اختراق مستوى 55.05 ويحاول الثبات فوقه، ليتم تفعيل نموذج العلم المثلثي الصاعد المشار له صباحاً ونحصل على حافز إيجابي يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يستهدف مستوى 56.10 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستويات 54.55 و53.95.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 53.90 والمقاومة 56.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد