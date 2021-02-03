شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 03-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ضغط سلبي إضافي ليهاجم مستوى 1.3650، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن كسر هذا المستوى سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض، بينما لا يزال الاتجاه الصاعد فعالاً بشرط الثبات فوق 1.3650، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1.3815.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3600 والمقاومة 1.3770

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد