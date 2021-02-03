شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 03-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج اليورو مقابل الدولار تداولاته السلبية الآن ليحاول الابتعاد عن مستوى 1.2064، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً لهذا اليوم، والذي يستهدف مستوى 1.1976 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأن استمرار الاتجاه الهابط يتطلب الثبات دون مستويات 1.2064 و1.2095.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1950 والمقاومة 1.2100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط