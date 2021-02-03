شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني» في رأس الخيمة تعقد اجتماعها الأول لعام 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

ترأس المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، أول الاجتماعات التفاعلية للإدارة للعام 2021 والذي عقد «عن بعد». وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة الأمور الرئيسية المتعلقة بسلامة وأمن المجال الجوي في رأس الخيمة، وخطط التوسع لنمو الأعمال التجارية، وتحقيق متطلبات وتوقعات العملاء من خلال مركز سعادة العملاء، وتأمين رحلات طيران إضافية بالتعاون مع شركة سبايس جيت الهندية. كما تمت مناقشة زيادة الرحلات من جمهورية باكستان والمملكة العربية السعودية وغيرها، وإعادة فتح عمليات طيران الخليج من مطار رأس الخيمة الدولي، وتنظيم الرحلات الإسرائيلية غير المجدولة المحتملة، وتخطيط استمرارية الأعمال والشراكة مع القطاعين العام والخاص، وخارطة طريق الحكومة الإلكترونية، والابتكار من خلال الذكاء الاصطناعي لعام 2021. وقال الشيخ سالم بن سلطان القاسمي: «لقد تمكنا من خلق بيئة تتناسب مع الوضع الحالي، وقد ظهر ذلك من خلال تحقيق النتائج الإيجابية والتعاون بين موظفي الدائرة، حيث عمل الجميع بروح الفريق الواحد».