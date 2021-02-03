شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب اليوم فى مصر.. وعيار 21 يسجل 810 جنيهات للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3 فبراير 2021 ارتفاعا محدودا بقيمة جنيهين، وذلك على خلفية صعود سعر الذهب عالميا من 1833 إلي 1838 دولار للأونصة، وهو ما ينعكس على سعر الذهب في السوق المصري.

ويسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 810 جنيهات للجرام، مع توقعات بتغيرات أخري في أسعار المعدن النفيس خلال الساعات القادمة.

وسعر الذهب فى مصر عيار 21 يسجل الآن 810 جنيهات للجرام، وسجل عيار 18 ما قيمته 696 جنيها للجرام، وبلغ الذهب عيار 24 سعر 925.25 جنيه، ويسجل الجنيه الذهب 6840 جنيها، وهى الأسعار التى يتم البيع بها للمستهلكين دون إضافة ما يسمى بسعر المصنعية.

سعر الذهب في مصر يتأثر بعدد من العوامل منها تحرك سعر اونصة الذهب عالمياً، وكذلك سعر الدولار في السوق المصرفي، إضافة إلى عوامل العرض والطلب.

وكان الذهب سجل هبوطا ملحوظا في الأيام الثلاثة الماضية، وذلك على خلفية هبوط السعر العالمي للمعدن الأصفر من 1860 إلي 1833 دولار قبل أن يرتفع إلي 1838 دولار.