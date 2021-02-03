شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز المنافسة: ننتطر ملفات صفقات كيلوباترا وراميدا في فبراير الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز مازال مستمرا في مراقبة التزام صفقة أوبر وكريم بالالتزامات، وبناء عليه وجدنا أن هناك التزامين تم تعطيلهما خلال فترة كورونا والآن أعدنا الحديث مرة أخرى حول الالتزام بهذين الالتزامين.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده الجهاز ظهر اليوم الأربعاء، وأضاف أن الجهاز بانتظار الملف الخاص بصفقات مثل صفقة كيلوباترا وراميدا وتم عقد جلسة واحدة فقط وننتظر الملف في فبراير الجاري.

وأوضح ممتاز، أن هناك نحو 20 شكوى في القطاع العقاري في نطاق محافظة القاهرة، ونعمل الآن على دراسة تلك الشكاوى.

وأشار ممتاز إلى أن ترتيب مصر شهد تحسنا كبيرا في مؤشر المنافسة، ولكن يبقى إقرار مبدأ المراقبة السابقة للصفقات والاندماجات قريبا من مجلس النواب .