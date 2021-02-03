شكرا لقرائتكم خبر عن معاون وزير الإسكان: طرح 7 قطع أراض من 3 لـ70 فدان بالعلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور وليد عباس معاون وزير الاسكان، كافة المستجدات فى العاصمة الإدارية الجديدة وما تشهده من تطور فى مختلف المناطق وكذلك جاذبيتها للمستثمرين من خلال الفرص المتاحة والتى تناسب الجميع .

وجاء ذلك خلال كلمته فى اللقاء السنوي للجنة العقارات بغرفة التجارة الأمريكية برئاسة محمد عبد الله، اليوم، حول مرونة قطاع العقارات المصرى فى تعامله مع الأزمات وما بعد الأزمات، بحضور لفيف من قيادات قطاع العقارات والتمويل.

وأشار الدكتور وليد عباس أن العاصمة الإدارية تشهد عمل حديقة مركزية عالمية بجانب النهر الأخضر والبرج الأعلى فى أفريقيا ومناطق الإسكان والحى الحكومى، لافتا إلى أن العمل لم يقتصر فقط على العاصمة، بل فى عدد من المدن الجديدة منها مدينة العلمين الجديدة والتى تشهد تطورات كبيرة حيث نفذنا المرحلة الأولى، والأن هناك توجه من المستثمرين.

وأوضح معاون وزير الاسكان أنه سيتم طرح عدد من قطع الأراضى بنظام المشاركة والحصة العينية مع المستثمرين وجارى طرح 7 قطع أراضى بمساحات من 3 أفدنة إلى 70 فدانا بالمشاركة، وتم نقل الطريق الذى يخترق المدينة لخارجها مع استمرار العمل بمختلف المناطق منها بناء 16 برج فى المنطقة الشاطئية بطول 14 كيلو ، وأول ممشى سياحة مفتوح والدون تاون والحى اللاتينى، بجانب العمل فى جامعة العلمين الدولية والبرج الايقونى بارتفاع 300 متر ، والمدينة التراثية وغيرها من المشروعات ومنطقة صناعية 5 آلاف فدان وتطوير الميناء وغيرها.