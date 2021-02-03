شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو يبدأ بـ23 جنيها والبيض بـ30 جنيها للكرتونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شعب صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة أن أسعار الدواجن تشهد استقرارا اليوم الأربعاء 3-2-2021، وذلك في الأسواق المحلية.

وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن سعر الكيلو من الدواجن في بين 20 جنيها، وأن السعر للمستهلك يتراوح بين23-26 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن أسعار الدواجن البلدى تتراوح بين 29-30 جنيها للكيلو في المزرعة، ويصل سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار الدواجن المجمدة مستقرة بين 30- 33 جنيها للدجاجة وزن 1كجم، مضيفا أن سعر كرتونة البيض اليوم سجل في المزرعة 27 جنيها، وسجلت أسعار المستهلك 30 - 35 جنيها، مضيفا أن سعر كرتونة البيض البلدى في المزرعة 33 جنيها ويصل السعر للمستهلك 37-40 جنيها.