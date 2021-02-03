شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 3-2-2021 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ سعر الدولار اليوم الأربعاء 3-2-2021، على استقراره أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلى المصرى وبنك مصر 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وعالميا، سجل الدولار أعلى مستوى في شهرين تقريبا مقابل اليورو اليوم الأربعاء، إذ يوجه المستثمرون انتباههم إلى الفارق الآخذ في الاتساع بين التعافي في الولايات المتحدة وأوروبا من الجائحة.

وتعزز هذا الرأي بفضل تحركات في واشنطن صوب تسريع المزيد من الإنفاق التحفيزي ما يتباين مع تمديد إجراءات العزل العام في أوروبا وتوقعات بتراجع نمو منطقة اليورو في الربع الجاري.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.