شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حماية المنافسة: ننتظر مناقشة تعديلات تسمح بمراقبة صفقات الاندماج والاستحواذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الجديد، إن الجهاز في انتظار مناقشة التعديلات الجديدة أمام البرلمان التي تسمح للجهاز بالمراقبة على الاندماجات والاستحواذات وخاصة في ظل الارتفاع المتوقع في عمليات الاندماج والاستحواذات في ظل أزمة كورونا والشركات التي ترغب في الخروج من السوق.

وأضاف محمود ممتاز خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده الجهاز ظهر اليوم الأربعاء، أن الجهاز اهتم خلال الفترة الماضية بالقطاع الصحي لما له من أهمية كبيرة بالنسبة للمواطن، مشيرا إلى أن الاهتمام بالمواطن أحد أهم الأولويات التي ينتهجها الجهاز في الوقت الحالي.

وأوضح ممتاز أن مفهوم المنافسة الغرض منه في الأساس ضمان أن الأسعار تحدد على أساس العرض والطلب، وهو ما يظهر من قرارات الجهاز منذ انشاؤه