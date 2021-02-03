شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية بالجيزة: المشروعات الصغيرة تمثل 3.6 مليون منشأة و9 ملايين عامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أن جهود الدولة في الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ستساهم بصورة كبيرة في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية التي تسعى إليها الحكومة في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن أغلب الدول العظمى اقتصاديا حاليا ومنها على سبيل المثال الصين اقامت نهضتها على الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر .

وأضاف إمبابي في تصريحات لليوم السابع أنه حاليا تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يقرب من 80% من الناتج المحلى الإجمالى المصري وتغطى 90% من التكوين الرأسمالى، وتبلغ نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إجمالى الصادرات المصرية نحو 4% فقط، مشيرا إلى أنها أرقم تدفع إلى مزيد من الإجراءات التحفيزية لرفع كفاءة تلك المشروعات .

وأشار رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إلى أن عدد المنشآت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بلغ 3.6 مليون منشأة بعدد مشتغلين 9.7 مليون مشتغل، بإجمالى أجور وصلت إلى 119.2 مليار جنيه بإنتاج بلغت قيمته 1.237 ترليون جنيه، وحقق قيمة مضافة إجمالية بلغت 804 مليار جنيه.

وكان المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أعلن عن بدء تنفيذ برنامج تأسيس وإنشاء مراكز لريادة الأعمال بالغرف التجارية واتحادها العام في إطار برنامج منظمة اليونيدو لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أن هذا البرنامج هو الأول بالمنطقة العربية حيث تقوم كافة الجهات الفاعلة في الحياة الاقتصادية من جهات حكومية ومنظمات دولية وقطاع خاص في اطلاق وتنفيذ برنامج موحد لدعم تلك النوعية من المشروعات.

وأوضح أن المبادرة سيتم تنفيذها تحت مظلة رئاسة مجلس الوزراء المصرية وجامعة الدول العربية وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" وإتحاد الغرف العربية واتحاد المصارف العربية والاتحاد العربي للتنمية الزراعية والإتحاد العربي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وأضاف العربي أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية في تحقيق خطوات جادة على طريق التنمية وتمتع السوق المصري بالبيئة الاقتصادية المناسبة من حيث التركيب السكاني والتنوع الاقتصادي كان السبب وراء اختيار منظمة اليونيدو لمصر لتكون أولى دول بالمنطقة لإطلاق مبادرة دعم وتدريب الشباب وتدريب المدربين على بدء المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر .