شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأربعاء 3-2-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء، أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات بالبنوك المصرية، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل سعر الدولار استقرارا عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، بينما انخفض سعر اليورو، وسجل 18.84 جنيه للشراء، 18.98 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 18.88 جنيه للشراء، 19.04 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وعالميا، استقر مؤشر الدولار الأوسع نطاقا تقريبا اليوم الأربعاء عند 91.046 بعد أن زاد لأعلى مستوى في شهرين عند 91.283 في الجلسة السابقة.

ويأتي تقدم الدولار على الرغم من ارتفاع الأسهم في ظل تحسن المعنويات تجاه المخاطرة، مما يمثل تحديا للارتباط العكسي التاريخي بين اتجاهي العملة الأمريكية والأسهم.

ولم تسجل العملة الأمريكية تغيرا يُذكر عند 104.985 ين بعد أن زادت إلى 105.17 أثناء الليل للمرة الأولى منذ 12 نوفمبر.

وارتفع مؤشر الدولار 1.2% منذ بداية العام الجاري من انخفاض بنحو7% في 2020.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وسجل 18.84 جنيه للشراء، 18.98 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 18.88 جنيه للشراء، 19.04 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وسجل 21.38 جنيه للشراء، 21.56 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 21.39 جنيه للشراء، 21.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

انخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 48.94 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 48.96 جنيه للشراء، و52.04 جنيه للبيع.