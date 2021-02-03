شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. الطماطم تتراوح بين 1-1.5 جنيه للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 3-2-2021 استقرارا فى سوق العبور للجملة وفقا لما أكدته شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وسجلت أسعار الطماطم 1- 1.5 جنيها للكيلو أسعار البطاطس تتراوح بين 1 - 2 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار البطاطا بين، 1.5 - 2 جنيه للكيلو، والفلفل ألوان 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.

وتراوحت أسعار الملوخية بين 2-4 جنيهات للكيلو، البسلة سجلت 3-5جنيهات للكيلو، أسعار الكوسة تتراوح بين 1.5-4.5 جنيه للكيلو، وسعر كيلو الباذنجان رومي يتراوح 1 - 2 جنيه، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1- 2 جنيها للكيلو، والباذنجان عروس أسود من 1-2 جنيهات للكيلو.

وسجلت أسعار الفاصوليا بين 2- 3.5 جنيه للكيلو، سعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5- 2 جنيهات للكيلو، والخيار الصوب بين 2- 2.5 جنيه والبصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيه للكيلو، والبصل الأبيض 3- 6.5 جنيها للكيلو، والجزر سجل 3 - 5 جنيهات للكيلو.