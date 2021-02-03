شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، بعدما أغلقت أمس على ارتفاع.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 11630 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 2425 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 14225 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 4471 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 2429 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 3463 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ راية القابضة للاستثمارات المالية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، دلتا للطباعة والتغليف، برايم القابضة للاستثمارات المالية، العبور للاستثمار العقاري.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات الدلتا للسكر، مجموعة بورتو القابضة، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، 482.9 ألف سهم، 5133 سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي أصول للوساطة في الأوراق المالية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، 3.5 مليون سهم، 3.5 مليون سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركات المهندس للتأمين، النعيم القابضة للاستثمارات، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 3253 سهم، 15 ألف سهم، 20 ألف سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، عن نتائج الأعمال للنصف الأول من العام المالي 2020/2021، ومنها شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، وحققت مجمل الربح في النصف الأول من العام المالي الجاري بلغ 148 مليون جنيه بزيادة 194%، عن الفترة المناظرة للعام المالي 2019/2020، والذي بلغ 50.3 مليون جنيه، ولكن حققت الشركة صافي خسائر بلغت 42.6 مليون جنيه مقارنة بالفترة المناظرة بصافي ربح 108.4 مليون جنيه، وأرجعت الخسائر إلى انخفاض صافي المبيعات بنسبة 21.53% بقدر 1.2 مليار جنيه عن الفترة المناظرة متأثرة بتدهور أسعار البترول العالمية في النصف الأول من العام المالي 2020-2021 في حين نجحت الشركة في تخفيض تكلفة المبيعات بنسبة 23.72%، وبقدر 1.3 مليار جنيه عن الفترة المناظرة، كما انخفض إيراد الفوائد الدائنة بقدر 131.2 مليون جنيه.

وأعلنت الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، نتائج الأعمال عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وحققت الشركة إيرادات بلغت 44.8 مليون جنيه مقابل 31.5 مليون جنيه بنسبة نمو 42.246%، وحققت الشركة خسائر بلغت 14.7 مليون جنيه مقابل 737 ألف جنيه، خلال فترة المقارنة.