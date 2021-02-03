شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم الأربعاء.. الطن من المصنع بـ13650 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار حديد التسليح تشهد استقرارا اليوم الأربعاء 3-2-2021.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية أسعار الحديد "التسليح" تتراوح بين 13500 – 13650 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، وسعر الطن للمستهلك يتراوح بين 13800 – 14000 جنيه.

وأضاف الزينى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن معدل الطلب على الحديد منخفض نسبيا خلال الفترة الحالية، متوقعا أن يرتفع معدل الطلب تدريجيا خلال شهر مارس، وذلك بعد حصول المباني بالمحافظات على التراخيص اللازمة من أجل البناء بعد الإعلان عن اشتراطات البناء الجديدة.