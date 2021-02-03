شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية المصرية للادوية تقرر زيادة رأس مالها لنصف مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت جريدة الوقائع المصرية اليوم موافقة الشركة القابضة للأدوية والكيماوية، إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، على قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية لتجارة الأدوية، بجلستها المنعقدة يوم الخميس الموافق 26‏/8‏/2010 .

وتضمنت القرارارات الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به الشركة من 300 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع لها من 185 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه‏، وذلك باستخدام مبلغ وقدره 115,000,000 جنيه من الاحتياطات .

وذلك مع اتخاذ إجراءات تعديل نص المادتين السادسة والسادسة مكرر من النظام الاساسي للشركة بشأن رأس المال وفقا لما سبق.