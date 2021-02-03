شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالمستهل.. وارتفاع أرباح مصرف الراجحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.75% خاسراً 64.65 نقطة ليصل إلى مستوى 8553.92 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.6% خاسراً 400.44 نقطة ليصل إلى مستوى 24666.80 نقطة، وبلغ حجم التداول 47.7 مليون سهم بقيمة 2.1 مليار ريال.

وهبط 20 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.60%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.99%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.96%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.65%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.56%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.49%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.43%، ثم قطاعي التأمين وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.38%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.33%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.07%، فيما ارتفع قطاع المرافق العامة بنسبة 0.11%.

وقفز 14 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "حلواني إخوان" بنسبة 5.84%، ثم سهم "باعظيم" بنسبة 4.26%، ثم سهم "المصافي" بنسبة 3.93%، فيما تراجع 177 سهماً على رأسها سهم "أسمنت العربية" بنسبة 3.60%، ثم سهم "أسلاك" بنسبة 3.52%، ثم سهم "بي سي آي" بنسبة 3.43%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 498.1 مليون ريال سعودي.

في سياق متصل أعلن مصرف الراجحي، نتائجه المالية لعام 2020، وبلغ صافي الربح 10.6 مليار ريال عام 2020 مقابل 10.2 مليار ريال عام 2019 بنسبة نمو 4.301%، وبلغ إجمالي الموجودات 468.8 مليار ريال مقابل 384.1 مليار ريال بنسبة نمو 22.062%، ارتفع صافي الدخل نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 6.3 % وذلك نتيجة ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة، والدخل من رسوم العمليات البنكية، والدخل من تحويل عملات أجنبية، وكذلك الدخل من العمليات الأخرى، في المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 9.2% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع مصروف رواتب ومزايا الموظفين و المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصروف الاستهلاك ، بالإضافة إلى ارتفاع مصروف مخصص خسائر الائتمان من 1,772 مليون ريال إلى 2,166 مليون ريال بنسبة 22.2% .

في سياق آخر أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية، انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 27% من رأس مالها.