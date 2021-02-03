شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل جلسة الأربعاء بضغوط هبوط 11 قطاعاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.53% خاسراً 30.48 نقطة ليصل إلى مستوى 5722.31 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.44% خاسراً 27.46 نقطة ليصل إلى مستوى 6255.55 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.77% خاسراً 36.15 نقطة ليصل إلى مستوى 4672.69 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.93% خاسراً 45.13 ليصل إلى مستوى 4825.28 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 206.8 مليون سهم بقيمة 28.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 6059 صفقة، وهبط 11 قطاعاً ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.01%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.02%، يليه قطاع العقار بنسبة 1.06%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.04%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.83%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.74%، ثم قطاعي الاتصالات والصناعة بنسبة 0.58%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.56%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.54%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.37%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.18%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.16%.

وفي سياق متصل أعلن البنك التجاري الكويتي، استقالة هنادي أحمد المسلم، من وظيفة مدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بالوكالة لدى المصرف، علماً بأن آخر يوم عمل لها 11 فبراير الجاري.

في سياق آخر أعلنت شركة إنجازات للتنمية العقارية، موافقة هيئة أسواق المال الكويتية، على تجديد حق شراء أو بيع نسبة 10% من أسهم الشركة، لمدة 6 أشهر من تاريخ منح الموافقة 2 فبراير الجاري، مع مراعاة ألا يتجاوز مبلغ الشراء مبلغ مصادر التمويل المتاحة، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

في سياق منفصل أعلنت شركة إعادة التأمين الكويتية، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الأربعاء الموافق 17 فبراير الجاري، وذلك لاعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020.