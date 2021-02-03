شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصة البحرين بالمستهل.. وتأجيل انتخابات بنك البحرين الوطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.05% رابحاً 0.66 نقطة ليصل إلى مستوى 1467.34 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.8 مليون سهم بقيمة 334.1 ألف دينار بحرينى، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 3.15% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.78%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.05% مدفوعاً بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.6%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.37%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.46% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.57%.

وفي سياق متصل أعلن البنك الأهلي المتحد، شراء المساهم الرئيسي سالم صباح الناصر الصباح، عدد 1.1 مليون سهم لترتفع نسبة ملكيته من 569.43 مليون سهم تعادل 5.90% إلى 570.5 مليون سهم تعادل 5.91%.

في سياق آخر أعلن بنك البحرين الوطني، موافقة مصرف البحرين المركزي، على طلبه لتأجيل انتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك للدورة القادمة الممتدة من مارس عام 2021 وحتى مارس 2024، وتمديد مدة مجلس الإدارة الحالي حتى سبتمبر عام 2021، وسيتم الافصاح عن الموعد الجديد لإجراء الانتخابات في وقت لاحق.