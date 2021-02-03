شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الضرائب: تنظيم ندوات توعية ضريبية مجانية طوال موسم تقديم الإقرارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن تنظيم ندوات توعية ضريبية مجانية طوال موسم تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً وذلك أون لاين بمعدل ثلاث أو أربع ندوات أسبوعيا، وذلك للتوعية بكيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً سواء على المنظومة الحالية أو السابقة وكذلك منظومة الفاتورة الإلكترونية.

ولفتت مصلحة الضرائب إلى أنها سوف تقوم بتوفير محاضرين متخصصين على درجة عالية من الكفاءة.

وأكدت المصلحة أنها تتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني من غرف واتحادات وجمعيات ونقابات لتنظيم ندوات توعية مجانية لأعضاء هذه المؤسسات.