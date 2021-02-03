شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يعمق خسائره لأدنى مستوى فى شهرين قبيل بيانات التضخم الأوروبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أدنى مستوى فى شهرين ، مع استمرار تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن مستويات التضخم الرئيسية فى أوروبا خلال كانون الثاني/يناير ،والتي من المتوقع أن تظهر تقلص الضغط الركودي على البنك المركزي الأوروبي.

تراجع اليورو مقابل الدولار قرابة 0.3% إلى 1.2010$ الأدنى منذ الأول من كانون الأول/ديسمبر الماضي ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2043 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.2049$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة فى العملات ذات المخاطر العالية.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.1% ، ليحافظ على مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى شهرين عند 91.28 نقطة المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الصعود بفضل عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، فى ظل حالة الحذر التي تسيطر على أسواق المال العالمية ، بالإضافة إلى توقعات حدوث تعافي للاقتصاد الأمريكي من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا بأسرع من الاقتصاديات العالمية الأخرى ، فى ظل تحركات الحكومة الأمريكية لمزيد من الإنفاق المالي والنقدي فى الولايات المتحدة.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، بيانات هامة من أوروبا ، عن مستويات التضخم الرئيسية فى القارة العجوز خلال كانون الثاني/يناير الماضي ،والتي توضح مدي تعافي اقتصاد منطقة اليورو من الأضرار الناجمة عن الموجة الثانية لفيروس كورونا.

تصدر بحلول الساعة 10:00 جرينتش القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر كانون الثاني / يناير المتوقع ارتفاع بنسبة 0.6% من انخفاض بنسبة 0.3% فى شهر كانون الأول ديسمبر ، ومع استبعاد أسعار الغذاء والوقود المتوقع ارتفاع بنسبة 0.9% من ارتفاع بنسبة 0.2% الشهر السابق.