شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار البلاتينيوم لأعلى حاجز 1,100$ للأونصة وسط الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأعلى له منذ الثاني من كانون الأول/ديسمبر الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:25 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.18% لتتداول حالياً عند 1,100.23$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,098.27$ للأونصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 91.03 مقارنة بالافتتاحية عند 91.05.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس خلق نحو 48 ألف وظيفة مقابل فقد 123 ألف وظيفة في كانون الأول/ديسمبر، وذلك قبيل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة لمعدل الدخل في الساعة للشهر الماضي.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس تقلص اتساعاُ إلى ما قيمته 57.4 مقارنة بالقراءة الأولية للشهر الماضي عند 57.5 ومقابل اتساع عند 54.8 في كانون الأول/ديسمبر، وقبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد توضح تقلص الاتساع إلى ما قيمته 56.7 مقابل 57.2 في كانون الأول/ديسمبر.

بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس افتتاح مجلس الشيوخ مناقشة حول ميزانية العام المالي 2021، الأمر الذي اعتبره المراقبون مناورة من الحزب الديمقراطي الحاكم من شأنها تمهيد الطريق لإقرار الخطة التحفيزية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن مسبقاً "خطة الإنقاذ الأمريكية" بقيمة 1.9$ تريليون، وجاء ذلك بعد حث مجموعة من الجمهوريين الأعضاء في الشيوخ الرئيس الأمريكي على تقليص خطته وطرحوا خطة بديلة بقيمة 618$ مليار.

وفي سياق أخر، تابعنا منذ قليل استدعاء وزيرة الخزانة جانيت يلين المنظمين الماليين الأمريكيين لمناقشة التقلبات الأخيرة في الأسواق المالية ضمن جهودها لمعالجة الاضطرابات التي تنطوي على أسهم شركة جيمستوب والوسيط روبنهودز، حيث دعت يلين لاجتماع مع لجنة الأوراق المالية والبورصات ومجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي بالإضافة إلى لجنة تداول السلع الآجلة وفقاً لبيان الخزانة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار حملات توزيع لقاحات كورونا في عدد من الدول على مستوى العالم، وتنامي التفاؤل في الأسواق المالية حيال تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 102.94 مليون ولقي 2,232,233 شخص مصرعهم في 223 دولة.

بخلاف ذلك، تابعنا الشهر الماضي كشف اتحاد مصنعي السيارات الأوروبية عن تراجع مبيعات السيارات داخل الاتحاد الأوروبي خلال 2020 بنحو 24% إلى 9.9 مليون سيارة، ما عكس أكبر انخفاض سنوي في المبيعات داخل الاتحاد منذ بدء الإحصاء، وذلك نظراً لتفشي فيروس كورونا وفرض قيود الإغلاق في معظم البلدان عالمياً لحد من انتشار الفيروس التاجي.

ونود الإشارة، لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف مؤخراً وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.