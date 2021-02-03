شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات: قيود على سفر غير السعوديين من دبي إلى المملكة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت «طيران الإمارات» وجود قيود على نقل غير السعوديين على الرحلات الجوية من دبي إلى المملكة العربية السعودية.

قالت «طيران الإمارات» إن رحلاتها من دبي إلى السعودية ستكون مخصصة للمسافرين السعوديين أو حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والممارسين الصحيين وعائلاتهم.

وأضافت الناقلة: وفقًا لتوجيهات الحكومة السعودية، لن تقبل طيران الإمارات مسافرين من غير السعوديين على الرحلات من دبي إلى السعودية، وذلك بأثر فوري وحتى إشعار آخر.

وأوضحت أنه لن يتم قبول العملاء الذين يحملون تذاكر مع وجهات نهائية في السعودية للسفر في نقطة انطلاقهم، فيما الإعفاءات تشمل حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والممارسين الصحيين وأسرهم.