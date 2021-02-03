شكرا لقرائتكم خبر عن «برنت» إلى 58 دولاراً بعد هبوط مفاجئ في المخزونات الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل النفط الأربعاء مكاسبه بعد إغلاقه عند أعلى مستوى في أكثر من عام الثلاثاء حيث أضاف الانخفاض في مخزونات الخام الأمريكية والصينية قوة دفع جديدة للاندفاع مدفوعًا بتقلص الإمدادات العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة في نيويورك فوق 55 دولارا للبرميل بعد أن قفزت بنسبة 5% تقريبا خلال الجلستين السابقتين بالتوازي مع ارتفاع أوسع في الأسواق المالية.

وارتفع برميل «برنت» الأربعاء 0.85% إلى 58 دولاراً.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة سجلت هبوطا مفاجئا الأسبوع الماضي بينما تراجعت مخزونات نواتج التقطير بأكثر من المتوقع.

وهبطت مخزونات الخام 4.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من يناير إلى 477.6 مليون برميل، بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة قدرها 446 ألف برميل.

وانخفضت مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 1.9 مليون برميل.

وهبطت مخزونات البنزين 240 ألف برميل بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 1.1 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.6 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تنخفض 429 ألف برميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي زادت بمقدار 66 ألف برميل يوميا.