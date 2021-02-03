شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم اليابان تغلق مرتفعة بدعم الأرباح القوية للشركات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع الأربعاء، فيما قادت أسهم شركات النقل المكاسب، إذ تلقت المعنويات في السوق الدعم من موجة صعود بقيادة شركات التكنولوجيا في وول ستريت الليلة الماضية وتوقعات بأرباح قوية للشركات المحلية.

وصعد المؤشر نيكاي القياسي 1% إلى 28646.50 نقطة، بينما قفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.3 بالمئة إلى 1871.09 نقطة.

واختتمت الأسهم الأمريكية جلسة الثلاثاء على ارتفاع قوي لليوم الثاني على التوالي بدعم من مكاسب لأمازون وألفابيت الشركة الأم لجوجل قبل إعلان نتائج أعمالهما، وبفضل تفاؤل إزاء إحراز تقدم في حزمة أمريكية للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا.

وارتفعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33 باستثناء واحد، فيما قادت أسهم شركات الطيران والنقل البري التي عصفت بها الجائحة المكاسب.

وقفز سهم الخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) 6.56 بالمئة بينما ارتفع سهم إيه.إن.إيه هولدينجز 2.9 بالمئة.

وربح سهم سكك حديد وسط اليابان، التي تشغل القطارات فائقة السرعة التي تربط بين طوكيو وأوساكا، 5.47 بالمئة. وزاد سهم سكك حديد غرب اليابان 6.86 بالمئة وقفز سهم سكك حديد شرق اليابان 5.48 بالمئة.

ومددت اليابان الثلاثاء حالة الطوارئ في طوكيو ومناطق أخرى لمدة شهر آخر، إذ تسعى لمواصلة السيطرة على تفشي كوفيد-19، على الرغم من أن عدد الإصابات اليومية بدأ في الانخفاض.

وصعد سهم ميتسوبيشي موتور 11.34 بالمئة ليتصدر الأسهم الرابحة على المؤشر نيكاي بعد أن خفضت الشركة توقعاتها لصافي الخسارة السنوية.

وزاد سهم باناسونيك 3.84 بالمئة بعد أن قال تكتل صناعة الإلكترونيات إن أنشطته للبطاريات التي تورد منتجاتها لتيسلا ستصبح مربحة في السنة المالية الجارية، ورفعت الشركة توقعاتها لأرباح التشغيل في سنة كاملة بأكثر من النصف.

(رويترز)