شكرا لقرائتكم خبر عن أوبك: عجز سوق النفط سيبلغ ذروته في مايو المقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تتوقع لجنة في أوبك+ أن يبلغ الطلب العالمي على النفط 97.9 مليون برميل يوميا في ديسمبر 2021 بموجب تصور أساسي.

وأظهر عرض تقديمي لأوبك أن عجز سوق النفط سيبلغ ذروة عند مليوني برميل يوميا في مايو المقبل، وفقا لموقع قناة العربية.

وبموجب تصور بديل يتضمن طلبا أقل على النفط، ستتحول السوق إلى فائض 600 ألف برميل يوميا في أبريل 2021 و100 ألف برميل يوميا في ديسمبر 2021، وفق أوبك.

ويتوقع خبراء أوبك+ هبوط مخزونات النفط في كل شهر من 2021، لتتراجع 406 ملايين برميل في 2021 بموجب تصور محتمل أساسي.

وفي سياق متصل، أظهرت وثيقة من أوبك خفض النمو المتوقع للطلب على النفط إلى 5.60 مليون برميل يوميا من 5.90 مليون برميل يوميا في تقرير يناير.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد عقود خام نيمكس للجلسة الثاني من الأعلى لها منذ 24 يناير 2020، وارتداد عقود خام برنت للجلسة الثاني من الأعلى لها منذ 24 فبراير 2020 وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهم في ظلال تسعير الأسواق لقوة العاصفة الشتوية في شمال شرق الولايات المتحدة والتي تعزز الطلب على الوقود بالتزامن مع حد المنتجين للمعروض.

ويأتي ذلك وسط التطلع إلى فعليات اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا أو ما بات يعرف بـ"أوبك+".