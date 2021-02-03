شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر مدراء المشتريات في السعودية يرصد تسارع نمو الإنتاج إلى أعلى مستوى في 15 شهراً خلال يناير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في السعودية PMI من 57 في ديسمبر 2020 إلى 57.1 في يناير مُسجلًا أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2019.

وحسب بيان اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه فقد ظل نمو الاقتصاد السعودي غير المنتج للنفط قوياً حيث ارتفع النشاط التجاري في ظل زيادة مستويات الأعمال الجديدة وتحسن مبيعات الصادرات بشكل أسرع.

وارتفع المؤشر الرئيسي من خلال أسرع زيادة في مستويات الإنتاج في بداية االعام، حيث كان معدل الزيادة هو الأسرع في 15 شهراً. علاوة على ذلك، كان معدل نمو اللإنتاج متسقاً بشكل عام مع الاتجاه السائد طوال تاريخ الدراسة الممتد لـ 11 عاماً، حيث تعافى الاقتصاد بشكل أكبر من تفشي فيروس كوفيد-19.

وأدى التوسع إلى زيادة حادة في النشاط الشرائي، إلا أن حجم العمالة استمر في الانخفاض حيث شهدت بعض الشركات فائضا في الطاقة الاستيعابية فوق مستوى الطلب.

وتزامن مع طرح لقاحات فيروس كوفيد-19، وظلت الشركات تأمل في حدوث انتعاش اقتصادي كبير خلال العام المقبل.

سجل مؤشر مدراء المشتريات في المملكة العربية السعودية التابع لمجموعة IHS ماركت والمعدل موسيماً 57.1 نقطة في شهر يناير مسجلا زيادة هامشية من 57.0 نقطة في شهر ديسمبر، وليسجل أعلى قراءة له منذ شهر نوفمبر 2019، مشيرا إلى تحسن ملحوظ في ظروف العمل على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.