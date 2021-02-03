شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعقود الآجلة أسعار الفضة عقب أسوء أداء يومي لها في خمسة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأعلى له منذ الثاني من كانون الأول/ديسمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز عن الاقتصاد والسياسة النقدية في حدث عبر الإنترنت.

في تمام الساعة 06:53 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آذار/مارس القادم 0.56% لتتداول عند 26.89$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 26.74$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 26.40$ للأوتصة، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 91.04 مقارنة بالافتتاحية عند 91.05.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس خلق نحو 48 ألف وظيفة مقابل فقد 123 ألف وظيفة في كانون الأول/ديسمبر، وذلك قبيل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة لمعدل الدخل في الساعة للشهر الماضي.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس تقلص اتساعاُ إلى ما قيمته 57.4 مقارنة بالقراءة الأولية للشهر الماضي عند 57.5 ومقابل اتساع عند 54.8 في كانون الأول/ديسمبر، وقبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد توضح تقلص الاتساع إلى ما قيمته 56.7 مقابل 57.2 في كانون الأول/ديسمبر.

بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس افتتاح مجلس الشيوخ مناقشة حول ميزانية العام المالي 2021، الأمر الذي اعتبره المراقبون مناورة من الحزب الديمقراطي الحاكم من شأنها تمهيد الطريق لإقرار الخطة التحفيزية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن مسبقاً "خطة الإنقاذ الأمريكية" بقيمة 1.9$ تريليون، وجاء ذلك بعد حث مجموعة من الجمهوريين الأعضاء في الشيوخ الرئيس الأمريكي على تقليص خطته وطرحوا خطة بديلة بقيمة 618$ مليار.

وفي سياق أخر، تابعنا منذ قليل استدعاء وزيرة الخزانة جانيت يلين المنظمين الماليين الأمريكيين لمناقشة التقلبات الأخيرة في الأسواق المالية ضمن جهودها لمعالجة الاضطرابات التي تنطوي على أسهم شركة جيمستوب والوسيط روبنهودز، حيث دعت يلين لاجتماع مع لجنة الأوراق المالية والبورصات ومجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي بالإضافة إلى لجنة تداول السلع الآجلة وفقاً لبيان الخزانة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار حملات توزيع لقاحات كورونا في عدد من الدول على مستوى العالم، وتنامي التفاؤل في الأسواق المالية حيال تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 102.94 مليون ولقي 2,232,233 شخص مصرعهم في 223 دولة.

ونود الإشارة، لكون عقود الفضة شهدت بالأمس خسائر فاقت العشرة بالمائة لتعكس أسوء أداء يومي لها منذ 11 من آب/أغسطس وتمحي المكاسب مطلع هذا الأسبوع والتي ساهمت في اختبارها للأعلى لها منتصف شباط/فبراير 2013، وذلك عقب إعلان بورصة شيكاغو (CME) مساء الاثنين أنها سترفع الهوامش اعتباراً من الثلاثاء إلى 16,500$ لكل عقد من 14,000$ بناءاً على المراجعة العادية لتقلبات السوق لضمان التغطية كافية.

ويذكر أن العقود الآجلة لأسعار الفضة ارتفعت الاثنين الماضي بأكثر من تسعة بالمائة وذلك بعد أن استهلت التداولات الأسبوع على فجوة سعرية صاعدة واستكملت الاثنين مسيرات تحقيق المكاسب التي تبعنها في نهاية الشهر الماضي لتختبر مستويات 30$ موضحة الأعلى لها في ثمانية أعوام عقب دعوات المستثمرين الأفراد على وسائل التوصل الاجتماعي مؤخراً بالضغط على المراكز القصيرة لصناديق الاستثمار.

ويأتي ذلك عقب نجاح دعوات المستثمرين الأفراد في منتدى ريديت في عملية "ضغط المراكز القصيرة" أو الضغط على عمليات البيع على المكشوف على سهم شركة جيم ستوب وإضرار صناديق الاستثمار لتغطية مراكزها البيعية على السهم لوقف نزيف الخسائرها، وقبل أن نشهد الأسبوع الماضي دعوات لشراء الفضة وما تلاه ارتفاع غير تقليدي في الطلب على السبائك والعملات المعدنية في عطلة نهاية الأسبوع ومطلع هذا الأسبوع.

ما دفع منافذ البيع بما في ذلك أبمكس أحد أكبر التجار للسبائك والعملات الفضة في قارة أمريكا الشمالية ووول مارت بالإضافة للعديد من الشركات الأخرى إلى الإعلان مؤخراً على مواقعها أنها غير قادرة على معالجة الطلبات حتى تفتح الأسواق الآسيوية هذا الأسبوع بسبب الطلب الغير مسبوق، يذكر أن أسعار الفضة ارتفعت العام الماضي بأكثر من 50% مع تراجع مؤشر الدولار والتوقعات بانتعاش عالمي من جائحة كورونا بالإضافة للتوقعات بارتفاع الطلب عليها.