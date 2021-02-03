شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يؤجل الهجوم الصاعد- تحليل - 3-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاد سعر الزوج للاستقرار دون مستوى الدعم الأولي المتمثل بمستوى 126.70 لهذا اليوم معلنا بذلك تأجيله للهجوم الصاعد وليمنحه ذلك فرصة للبدء بالتداولات التصحيحية السلبية.

كذلك هبوط مؤشر ستوكاستيك واستقراره دون مستوى 50 سيزيد بدوره من الضغوط السلبية ليدعونا ذلك لانتظار تسجيل السعر لمستوى 125.95 بشكل أولي وبتجاوزه قد تمتد الخسائر نحو 125.05.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 126.70 و 125.95

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت