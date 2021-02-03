شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يلتقط أنفاسه-تحليل - 3-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الزوج بتداولات يوم أمس تذبذب جانبي مؤقت محاولا التقاط أنفاسه بهدف تجديد المحاولات الصاعدة خلال الفترة القريبة والمتوسطة. نذكر بأهمية ثبات الدعم الممتد حاليا نحو 143.00 ليزيد ذلك من فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي لننتظر بذلك وصوله نحو 144.30 وبتجاوز هذا العائق قد تمتد التداولات مباشرة نحو 144.90.

تكمن مخاطرة تغيير الاتجاه بمحاولة تسلل السعر دون مستوى 142.70 والذي يشكل بدوره امتداد لمقاومة القناة الصاعدة المخترقة, لما له أثر بتشكيل تداولات تصحيحية هابطة خلال الفترة القادمة وليستهدف بذلك مستوى 142.05 و 141.42 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 143.10 و 144.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد