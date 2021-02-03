شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس ينتقل للمسار الهابط– تحليل -3-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سعر النحاس بتداولات يوم أمس لضغوط سلبية جديدة لنلاحظ تحقيقه بذلك لكسر الدعم المستقر عند 2.5200 لينتقل للمسار الهابط بوصوله نحو 3.4950.

الثبات السلبي دون الدعم المكسور, وبتقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي, فإن ذلك يدعونا لترجيح المزيد من الهبوط لنتوقع انجذابه بذلك نحو 3.4500 وصولا لمستوى 3.4000 ليشكل ذلك الهدف الرئيسي الأول للمسار الهابط.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.5200 و 3.4000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط