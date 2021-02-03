شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يستمر بتحقيق المكاسب – تحليل - 03-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر النفط حول مستوى 55.00، وبتدقيق النظر في الرسم البياني، نجد بأن التداولات الأخيرة تنحصر ضمن نموذج علم مثلثي صاعد، وبالتالي، فإن اختراق 55.05 سيفعّل التأثير الإيجابي لهذا النموذج ويدفع السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 56.10.

من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط الثبات فوق 54.55 والأهم فوق 53.95، حيث إن كسر المستوى الأخير سيخرج السعر من القناة الصاعدة ويقود لبدء موجة تصحيحية هابطة على المدى اللحظي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 53.90 والمقاومة 56.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد